Николай Оганезов: «Банковские гарантии для букмекера – необоснованное финансовое обременение»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов поддержал идею об отмене требования о банковской гарантии для букмекеров в размере 500 млн рублей.
Ранее исполнительный директор «Первой СРО Букмекеров» Олег Давыдов предложил отменить требование о банковской гарантии для организаторов азартных игр.
«При систематическом увеличении размера целевых отчислений в последнее время само по себе наличие издержек на содержание банковской гарантии для любой букмекерской компании представляет собой необоснованное финансовое и административное обременение.
Банковская гарантия является банковским продуктом, который реализуется исключительно в целях получения банком дополнительного дохода...
Таким образом, букмекерские компании, помимо поддержки спорта через целевые отчисления, вынуждены поддерживать еще и банковский сектор через обслуживание банковской гарантии, никак необоснованным лицензионным требованием, по факту являющимся анахронизмом в регулировании букмекерской деятельности», – заявил Оганезов.
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