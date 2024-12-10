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Путешествие сквозь время: BetBoom и ÖMANKÖ запускают коллекцию, вдохновлённую 2000-ми!

BetBoom и ÖMANKÖ объединились, чтобы создать нечто особенное. Представьте себе шумный спортбар, матч на экране, культовые треки из ваших старых плейлистов и одежда, которая буквально кричит слово «ностальгия». Вдохновившись духом 2000-х, BetBoom — одна из самых амбициозных букмекерских компаний в России, и ÖMANKÖ — уникальное творческое объединение и медиа о современной культуре, решили подарить новую интерпретацию воспоминаний.

В рекламном ролике новой коллекции снялся амбассадор BetBoom, стендап-комик и шоумен Нурлан Сабуров!

Возвращение в 2000-е: почему это важно сейчас

2000-е — это эпоха, которую хочется пересмотреть и не перематывать. Это время первых MP3-плееров, DVD-дисков с множеством фильм на одном накопителе, компьютерных клубов с громоздкими мониторами и мышками с шариками внутри, ярких логотипов, а также того самого Winamp, который «действительно качал».

Кому это нужно?

Вы были подростком в 2000-х или всегда завидовали тем, кто застал это время? Тогда эта коллекция — ваш шанс. Это одежда для тех, кто знает, что такое «Crazy Frog». Что это не просто мем, а целая эпоха. Для тех, кто помнит, каково это — радоваться новому рингтону на телефоне.

Что в коллекции? Не просто одежда, а целый вайб!

В коллекцию входят худи и футболка с яркими принтами, напоминающие про школьные дискотеки. Каждая вещь из коллекции не просто одежда — это эмоции, которые вы носите.

BetBoom и ÖMANKÖ особое внимание уделили мелочам: лейблы в виде кнопок старого плеера, изображения и шрифты, будто взятые с первых мобильных телефонов.

“Мы хотим превратить ностальгию в культ. Логотипы и цвета отсылают к визульным образам эпохи, к эквалайзерам, обложкам треков и дизайну первых гаджетов, которые мы считали магией. Эта коллекция для тех, кто чувствует себя частью поколения, которое не боялось мечтать, играть по своим правилам и создавать актуальный стиль.” —  прокомментировала руководитель отдела производства BetBoom Анастасия Пиневич.

Где найти?

Коллекция BetBoom x ÖMANKÖ уже доступна в магазине NUW Store. Торопитесь! Такие вещи точно разберут быстрее, чем ставку на решающий матч.

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