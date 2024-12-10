Чикунова выиграет минимум одно золото на ЧМ по плаванию, считают букмекеры. В медаль Ефимовой не верят

В Будапеште стартовал чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

Российских спортсменов допустили до соревнований в нейтральном статусе.

БЕТСИТИ дает коэффициент 3.20, что Юлия Ефимова выиграет хотя бы одну медаль любого достоинства. Обратная ставка сыграет за 1.30.

Букмекер считает, что Евгения Чикунова выиграет минимум одно золото – на это можно поставить за 1.45. На отсутствие золотой медали дают 2.55.

20-летняя Чикунова – рекордсменка мира на дистанции 200 метров брассом.

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