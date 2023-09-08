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Эффект Месси в «Интере Майами»: шансы на чемпионство в МЛС – от коэффициента 225 до второй команды в лиге

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Лионель Месси еще 7 июня объявил о переходе в «Интер Майами». 22 июля он дебютировал в игре Кубка лиг, а спустя месяц сыграл первый матч и в МЛС. Клуб же плелся на последнем месте в своей конференции, но поправил положение и уже теперь имеет совершенно другие перспективы.

Проверяем изменения.

Что сейчас дают на «Интер Майами»: теперь это второй фаворит сезона, хотя уступает первому 30+ очков

В начале осени на победу «Интера Майами» в МЛС дают коэффициент 6.50. Меньше только на «Цинциннати» – 5.00. При этом разница у команд – в целых 32 очка. Если брать обе конференции – это 29 команд – то только у двух меньше очков, чем у «Интера Майами».

Вот как выглядит таблица Восточной конференции, где играет «Интер».

Здесь стоит пояснить, что впереди у «Интера» еще восемь игр, а до зоны плей-офф остается 12 очков. Но зона плей-офф – это седьмое место, а теоретически можно попасть даже с девятого: восьмой участник плей-офф от конференции определится в игре между восьмой и девятой командами. «Интер» отстает от девятой строчки на шесть очков. Это уже гораздо ближе, цель выглядит более реальной.

Есть даже линия – попадет ли «Интер» в плей-офф МЛС. У букмекеров пока преобладает пессимизм: нет – 1.65, да – 2.10. Есть и другая линия – «Лионель Месси выиграет МЛС в составе «Интера Майами» за 3.20. Но в ней нет привязки ко времени – имеется в виду не только этот сезон.

В последнем матче флоридцы обыграли «Спортинг Канзас-Сити» даже без Месси (он в сборной Аргентины и забивает со штрафных). В следующей игре «Интер» – не фаворит вообще: играть в гостях против «Атланты» (шестое место), коэффициент на победу – 2.84 (у соперника – 2.28).

Сколько раньше давали на «Интер Майами»: коэффициент доходил до 225.00 и падал после перехода Месси

Вот таким было движение:

В начале сезона «Интер» котировался невысоко – на уровне 15.00 и затем 26.00 на чемпионство. Команда стартовала с двух побед, а потом свалилась в серию из шести поражений подряд, так что к концу апреля коэффициент существенно вырос до 60.00. 

В середине мая «Интеру» удалось снизить коэффициент, выиграв три раза подряд. А потом наступила знакомая серия из поражений, теперь уже из семи. К моменту, когда Месси объявил о переходе в «Интер», команда уступила в пяти играх подряд, так что коэффициент улетел аж на 225.00.

А после этого стал стремительно падать. Почти в десять раз – до 29.00. Новый рост коэффициента до 45.00 возник и из-за результатов – «Интер» без Месси так и не мог выиграть, хотя вместо поражений стал играть вничью.

Дебют Лео в июле подкорректировал и эти значения. «Интер» выиграл с Месси Кубок лиг – коэффициент стал меньше десятки. Еще больше его снизил старт аргентинца в МЛС – «Интер» в трех матчах с ним набрал семь очков из девяти возможных. Так коэффициент и пришел к значению 6.50.

С кем дальше играть «Интеру»: много встреч с конкурентами за плей-офф

Смотрим в расписание. Осталось восемь игр.

• Матчи дома: «Торонто» (15-е место на Востоке, далее – только команды с Востока), «Нью-Йорк Сити» (12), «Цинциннати» (1), «Шарлотт» (11).

• Матчи в гостях: «Атланта» (6), «Орландо» (3), «Чикаго» (10), «Шарлотт» (11).

Как видим, только треть из этих игр – против команд из первой десятки. С остальными как раз будут зарубы за плей-офф – именно эти команды «Интеру» нужно опередить: «Торонто», два «Нью-Йорка», «Шарлотт», «Чикаго» плюс какую-либо из первых девяти для дополнительных матчей за плей-офф или же еще три – для уверенного места в плей-офф.

Работы у Месси невпроворот. А через полтора месяца узнаем, справился ли его клуб с задачей выхода в плей-офф. Ближайшая игра – 17 сентября против «Атланты», а две последние – против «Шарлотт», на которые пока выставлены даты 19 и 21 октября.

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Фото: Gettyimages.ru/Logan Riely / Freier Fotograf, Stacy Revere / Staff, Mike Ehrmann / Staff

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