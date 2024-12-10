Игрок «Динамо» Мохаммад Джавад получил награду за БЕТСИТИ лучший гол первого круга

Специальный приз полузащитнику вручил генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов перед заключительным домашнем матчем первой части сезона с «Рубином».

Болельщики «Динамо» голосовали за лучший гол круга в телеграм-канале команды и на официальной странице во ВКонтакте. Джаваду удался мощный удар с левой в «девятку» ворот «Ахмата», тот мяч стал единственным в игре. Посмотреть видео с голом можно здесь .

Иранец перешел в «Динамо» летом 2024-го и за это время провел за махачкалинцев 13 игр, в которых забил один мяч и выполнил две голевые передачи.