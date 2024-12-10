“ЛизаАлерт”: итоги первого года сотрудничества с Российским футбольным союзом и благотворительной программой “ДоброFON” были озвучены на Х Межрегиональном форуме “ЛизаАлерт”, где собрались 390 поисковиков-добровольцев из 58 регионов.

На открытии Х Межрегионального форума “ЛизаАлерт”, который прошел в ноябре в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, были озвучены итоги первого года сотрудничества в рамках федерального проекта “Футбол помогает”.

Реализуемый совместно с Российским футбольным союзом (РФС), благотворительной программой “ДоброFON”, а также креативным агентством ТутковБудков проект “Футбол помогает” стартовал ровно год назад. Это партнерство стало не только важной частью большой информационной работы по привлечению внимания к проблеме пропаж, но и примером того, как спортивное сообщество помогает в поиске пропавших людей, профилактике пропаж, оказывает ресурсную поддержку поисковому добровольчеству.

Одним из самых заметных шагов стало появление футболистов на матчах в футболках с ориентировками. Этот нестандартный подход вызвал огромный отклик и привлек внимание широкой аудитории. В целом, более 64 миллионов человек спортивной аудитории узнали о проекте “Футбол помогает”. Стадионы, спортивный телеканал “Матч ТВ” и другие спортивные площадки предоставили возможность рассказать о деятельности отряда миллионам людей. За год на экранах стадионов, в социальных сетях футбольных клубов и на сайте футболпомогает.рф было показано около тысячи ориентировок с учетом географии пропаж. Также на сайте футболпомогает.рф была размещена информация о том, как присоединиться к отряду – стать поисковиком-добровольцем или помогать дистанционно. Одновременно велась работа на стадионах во время матчей сборной России и этапов FONBET Кубка России, где проводились информационные и профилактические мероприятия – раздавались буклеты по детской безопасности, а добровольцы рассказывали о своей работе.

В рамках проекта «Футбол в школе» в 2023/2024 учебном году прошли открытые уроки и классные часы по безопасности, охватившие школы в 15 регионах. В новом учебном году планируется расширить географию до 50 регионов. Кроме того, более чем в 4000 школ по всей России учителя проведут классные часы по детской безопасности на основе специально разработанных материалов для разных возрастных групп. В будущем, при поддержке благотворительной программы “ДоброFON” планируется выпуск мультфильма, в котором будут отражены основные правила безопасного поведения и профилактики пропаж, в том числе и на стадионе.

Сотрудничество в рамках проекта “Футбол помогает” принесло ощутимую помощь и для поисково-спасательных работ в регионах Российской Федерации. Благодаря благотворительной программе “ДоброFON” и при участии “Центра поиска пропавших людей” в отряд “ЛизаАлерт” было передано семь штабных автомобилей, которые уехали в подразделения отряда в Калужской, Новосибирской, Тульской, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Свердловской областях.

В 2024 году благотворительная программа ДоброFON и «ЛизаАлерт» впервые провели совместную акцию на матчах FONBET Чемпионата КХЛ, приуроченную ко Дню сострадания, который по традиции отмечается 28 ноября. Акция прошла на четырех матчах КХЛ в период с 28 по 30 ноября: «Локомотив» – «Трактор», «Металлург» – «Барыс», «Салават Юлаев» – «Барыс» и «Авангард» – «Сочи». Согласно ее условиям, ДоброFON умножил количество зрителей на каждом из четырех матчей на 200 (всего 33 831 человек), а получившуюся сумму в размере 6 766 200 рублей направил в «Центр поиска пропавших людей» на техническое оснащение приграничных регионов поискового отряда «ЛизаАлерт», среди которых – Курская, Брянская и Белгородская области.

Краткая справка про отряд «ЛизаАлерт»:

Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» появился в октябре 2010 года. Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе. Сегодня отряд насчитывает более 40 000 человек и представлен в 64 регионах Российской Федерации. В отряде 24 направления, чья деятельность ориентирована на максимально эффективное реагирование по каждой заявке на поиск.

За 14 лет отряд участвовал в поиске более 240 000 человек, всего за это время было принято и отработано 280 000 заявок. Присоединиться к отряду может любой желающий старше 18 лет. За появлением новых поисков можно следить на форуме сайта www.lizaalert.org. Заявки на поиск, свидетельства и предложения о помощи круглосуточно и бесплатно принимаются операторами горячей линии «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52.

За год существования проекта “Футбол помогает” в отряд “ЛизаАлерт” поступило 50 323 заявки на поиск пропавших людей, найдено 42 209 человек, в том числе при поддержке футбольного сообщества.