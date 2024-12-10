«Байер» – «Интер»: аналитики БЕТСИТИ назвали фаворита матча Лиги чемпионов
10 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» сыграет с «Интером». Встреча пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 мск.
Обе команды в топ-8 таблицы ЛЧ. «Байер» с 10 очками занимает шестое место, «Интер» с 13 баллами находится на второй строчке.
Соперники подходят к очной встрече в хорошей форме. Немецкая команда выиграла пять матчей подряд во всех турнирах. У итальянского клуба шесть побед в семи последних играх.
«Байер» выиграл оба домашних матча в ЛЧ с общим счетом 6:0. «Интер» – единственная команда, не пропустившая в пяти турах Лиги чемпионов. У миланцев четыре победы и ничья с общей разницей 7:0.
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Аналитики БЕТСИТИ считают леверкузенцев фаворитам матча. На победу парней Хаби Алонсо предлагают кэф 2.30. На успех коллектива Симоне Индзаги дают 3.30, вероятность ничьи оценивается в 3.50.
У экспертов нет уверенности в том, что матче будет много голов. На тотал забитых мячей больше 2.5 предлагают 1.90, ТМ 2.5 идет за 1.96. Обмен голами можно взять за 1.73.
Бетторы БЕТСИТИ разошлись в мнениях относительно исхода встречи. На «Байер» пришлось 38% от общего числа ставок на исход, 30% ушло на ничью, на успех «Интер» отдано 32%.
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