БЕТСИТИ – о начале работы в Казахстане: «Поддержка местного спорта будет ключевым и приоритетным направлением»
Заместитель генерального директора БЕТСИТИ Айбек Баширов сообщил о старте работы букмекера в Казахстане.
Первой активностью букмекера в Казахстане станет организация турнира по боксу БЕТСИТИ Fight Nights Boxing.
«Поддержка местного спорта будет для БЕТСИТИ ключевым и приоритетным направлением в Казахстане. Мы знаем как здесь любят и ценят бокс, какие большие успехи у местных жителей в этом виде спорта. Геннадий Головкин, Василий Жиров, Серик Сапиев – этот список можно продолжать долго. У нас здесь большая спортивная семья с победными традициями.
Именно поэтому БЕТСИТИ решил начать свою работу в Казахстане с бокса. Вместе с Fight Nights мы организуем для болельщиков классное мероприятие с интересными активностями.
У нас большой опыт и высокий уровень в организации проведения спортивных мероприятий, который мы перенесем и на этот турнир. Поэтому постараемся подарить людям настоящий праздник», – заявил Баширов.
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