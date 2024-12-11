«Мелбет» первым из легальных букмекеров РФ запустил приложение в Telegram. В нем можно делать ставки и выводить деньги

«Мелбет» запустил мини-приложение в Telegram.

Приложение букмекера в мессенджере повторяет функционал мобильного приложения. В нем можно делать ставки, смотреть трансляции, вводить и выводить деньги с баланса.

В мини-приложении также можно скачать мобильное приложение и обратиться в поддержку.

«Мелбет» стал первым легальным российским букмекером, запустившим приложение в мессенджере.

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