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У «Аталанты девять побед подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы бергамасков обыграть «Реал»

10 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» встретится с «Реалом». Игра пройдет в Бергамо и начнется в 23:00 мск.

Итальянский клуб в отличной форме. Команда Джан Пьеро Гасперини выиграла девять матчей подряд во всех турнирах. «Аталанта» лидирует в Серии А и уверенно чувствует себя в Лиге чемпионов. Бергамаски не проиграли ни одного матча ЛЧ и после пяти туров занимают пятое место в таблице.

«Реал» находится на 24-й строчке. Мадридцы проиграли два последних матча в ЛЧ и больше не имеют права на ошибку.

В августе команды встречалась в игре за Суперкубок УЕФА. Победу со счетом 2:0 одержал испанский клуб.

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Аналитики БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение в предстоящем матче «Аталанте». На реванш бергамасков предлагают коэффициент 2.55, вероятность победы «Реала» оценивается в 2.80, на ничью дают 3.70.

Эксперты ожидают, что встреча получится результативной. На тотал голов больше 2.5 предлагают 1.65, ТМ 2.5 идет за 2.32.

Бетторы БЕТСИТИ не согласны с букмекерами и считают фаворитом «Реал». На гостей отдан 41% от общего числа ставок на исход, 33% ушло на ничью, на успех хозяев пришлось 26% ставок.

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