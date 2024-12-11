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«Мелбет» о запуске приложения в Telegram: «Приятно, что новое решение вызвало такой широкий отклик у аудитории»

В «Мелбет» прокомментировали запуск мини-приложения в Telegram.

«Пока что рано оперировать аналитикой, но нам приятно, что новое решение вызвало такой широкий отклик у аудитории. Мы будем использовать все легальные и доступные возможности, которые потенциально повысят комфорт наших клиентов.

ТГ-аудитория очень важна, а игнорировать развитие маркетинговых инструментов Telegram на сегодняшний день просто невозможно. Мы рады, что продукт дает возможности для развития новых каналов взаимодействия с клиентами», – рассказали в «Мелбет» Ставкам на Спортсе’‘.

Приложение букмекера в мессенджере повторяет функционал мобильного приложения. В нем можно делать ставки, смотреть трансляции, вводить и выводить деньги с баланса.

«Мелбет» стал первым легальным российским букмекером, запустившим приложение в Telegram.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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