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«Ювентус» – «Ман Сити»: игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение команде Гвардиолы

11 декабря в матче шестого тура общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Ман Сити». Встреча пройдет в Турине и начнется в 23:00 мск.

Команды Тьяго Мотты и Хосепа Гвардиолы находятся рядом в турнирной таблице. Туринцы с восемью очками занимают 20-е место, английский клуб с таким же количеством баллов располагается на 22-й строчке.

«Ман Сити» в серьезном кризисе. Парни Гвардиолы проиграли шесть из девяти последних матчей во всех турнирах.

«Юве» уступил лишь один раз в 20 играх сезона. При этом в шести предыдущих матчах у туринцев всего одна победа, еще в пяти играх была ничья.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами предстоящей встречи «Ман Сити». На победу гостей предлагают коэффициент 2.04, на успех хозяев дают 4.10, вероятность ничьей оценивается в 3.50.

С учетом последних неудач английской команды и результатов «Ювентуса» интересным вариантом для ставки смотрится непроигрыш туринцев за 1.83.

По мнению букмекеров, встреча не будет сверхрезультативной. На тотал голов больше 2.5 дают 2.00, ТМ 2.5 идет за 1.87.

Бетторы БЕТСИТИ согласны с экспертами относительно фаворита матча. На «Ман Сити» отдано 49% от общего числа ставок на исход, 30% ушло на ничью, на успех хозяев пришелся 21% ставок.

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