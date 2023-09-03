75% клиентов PARI уверены в победе «Зенита» над ЦСКА

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ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче седьмого тура РПЛ в воскресенье в Москве.

Так, клиенты букмекерской компании PARI уверены в победе петербургского клуба. В общем объеме ставок на исход игры победу «Зенита» предпочитают 75% беттеров.

Всего лишь 15% уверены в победе ЦСКА, еще 10% – в ничьей. Отметим, что прошлый матч ЦСКА и «Зенита» в Москве в рамках РПЛ закончился победой команды Владимира Федотова, однако в Суперкубке в серии пенальти лучше были петербуржцы.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

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4 комментария

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владимир семенов
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Олег Сагайдачный
Ответ владимир семенов
Со мной уже все 76%)
Плюс я =77%
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Зелёный гопник
Это ведь очевидно!
Зенит сверх мотивирован после Балтики, коням очень не повезло, будет разгром!
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Юрий Хромов
ЦСКА сегодня ловить не чего в игре с Зенитом. По результатам последних игр , шансов 0 , даже ниже 0 . Без вариантов . Сразу соглашайтесь на поражение хотя бы 0:1
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