75% клиентов PARI уверены в победе «Зенита» над ЦСКА

ЦСКА и «Зенит» встретятся в матче седьмого тура РПЛ в воскресенье в Москве.

Так, клиенты букмекерской компании PARI уверены в победе петербургского клуба. В общем объеме ставок на исход игры победу «Зенита» предпочитают 75% беттеров.

Всего лишь 15% уверены в победе ЦСКА, еще 10% – в ничьей. Отметим, что прошлый матч ЦСКА и «Зенита» в Москве в рамках РПЛ закончился победой команды Владимира Федотова, однако в Суперкубке в серии пенальти лучше были петербуржцы.

Матч начнется в 17:30 по московскому времени.

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