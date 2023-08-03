Стадион в Раменском получил название «Леон Арена»

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Домашний стадион футбольного клуба «Леон Сатурн» с 1 августа называется «Леон Арена». Переименование состоялось в рамках спонсорского соглашения с титульным партнером клуба – букмекерской компанией «Леон».

Стадион был открыт в 1999 году и реконструирован через три года. Вместимость – 14 685 зрителей.

Напомним, раменский «Сатурн» из Второй лиги Б был переименован в «Леон Сатурн» также после соглашения с БК «Леон». При этом активные фанаты опротестовали такой ход руководства клуба.

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3 комментария

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shape of my heart
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что хуже - такое продажное название или реконструкция нового после 3 лет эксплуатации))
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Ответ Форвардиньо_
shape of my heart
Или "Самоволка"😐
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