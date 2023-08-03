Стадион в Раменском получил название «Леон Арена»
Домашний стадион футбольного клуба «Леон Сатурн» с 1 августа называется «Леон Арена». Переименование состоялось в рамках спонсорского соглашения с титульным партнером клуба – букмекерской компанией «Леон».
Стадион был открыт в 1999 году и реконструирован через три года. Вместимость – 14 685 зрителей.
Напомним, раменский «Сатурн» из Второй лиги Б был переименован в «Леон Сатурн» также после соглашения с БК «Леон». При этом активные фанаты опротестовали такой ход руководства клуба.
Результативность РПЛ растет каждый год. Это идеальный момент для ставочников
Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?
3 комментария