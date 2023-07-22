«Сатурн» Широкова переименовали в «Леон Сатурн». Это часть соглашение с букмекером

По условиям соглашения с букмекерской конторой команду переименовали в «Леон Сатурн». После зимнего перерыва в прошлом сезоне стороны уже заключили соглашение о сотрудничестве, но перед началом сезоне-2023/24 руководство подмосковного клуба решило расширить сотрудничество. На фото изображен генеральный директор команды Роман Широков в новой форме на сезоне-2023/24.

Помимо переименования партнеры создали совместный фирменный стиль. PR-директор БК Леон Нина Подгорнова:

«Мы рады объявить о продолжении работы с ФК «Леон Сатурн». В этом сезоне мы внедряем новые инструменты и, тем самым, расширяем наше сотрудничество. За несколько месяцев совместно с клубом мы уже провели большую работу, которая дала качественные результаты. У нас есть чёткий вектор, по которому мы будем двигаться. Только объединяя усилия, можно способствовать развитию футбола и делать интересные проекты для болельщиков. Впереди целый сезон и мы настраиваемся на эффективную работу. Уверены, что сможем вырасти во всех аспектах».

Активные болельщики команды из «Юго-Восточной Конфедерации» не приняли изменения, опубликовав фото с перечеркнутым логотипом клуба.