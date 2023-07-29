«Динамо» опять пропустило два гола в гостях – в 12-й раз за последние 18 матчей. Коэффициент на ТБ1.5 «Крыльев» был 2.25

Московское «Динамо» и «Крылья Советов» встречались в Самаре во втором туре РПЛ.

«Динамо» выиграло первый тайм со счетом 3:1 благодаря голам Захаряна, Тюкавина и Смолова, но после перерыва пропустило дальний удар Бейла на 74-й минуте.

За последние 18 матчей гостевых матчей в РПЛ «Динамо» пропустило минимум дважды уже 12 раз. Коэффициент на то, что «Крылья» забьют не меньше двух голов в этом матче, был 2.25.

В конце динамовцы пропустили с пенальти от Гарре и упустили победу – 3:3.

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