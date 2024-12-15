Сульшер – фаворит на назначение в «Вулверхэмптон». Руководство клуба объявило об увольнении тренера О′Нила
Оле-Гуннар Сульшер стал фаворитом на пост главного тренера «Вулверхэмптона» по версии букмекеров.
Ранее «Вулвс» объявили об увольнении главного тренера Гари О′Нила. После 15 туров команда идет на предпоследнем месте, набрав 9 очков.
На назначение Сульшера дают коэффициент 3.00. 51-летний специалист находится без работы с 2021-го после отставки из «Манчестер Юнайтед».
Следующий главный тренер «Вулвс» по версии букмекеров:
1. Оле-Гуннар Сульшер – 3.00
2. Карлос Корберан – 3.75
3. Дэвид Мойес – 5.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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