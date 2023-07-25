Индонезия ужесточает меры против азартных игр – ради этого будет сотрудничать с операторами связи

Министерство связи и информации Индонезии объявило о сотрудничестве с главными сотовыми операторами страны. Причина – более эффективные действия для блокировки игорных сайтов и приложений. Азартные игры в Индонезии находятся под запретом из религиозных соображений в соответствии со статьей 303 Уголовного кодекса.

В стране периодически проводятся меры по блокировке запрещенного контента. Только за последние пять лет было заблокировано более 800 тысяч материалов об азартных играх. По данным гендиректора информационных приложений Сэмюэля Пангерапана, доступ закрыт к уже более 5000 игорных сайтов.

Министр связи и информации Буди Арье сообщил, что за последние семь месяцев Минсвязи и информатики получило 1859 жалоб на использование банковских счетов для азартных игр в интернете.

За ставки в наземных или онлайн-казино в Индонезии можно получить четыре года тюрьмы.

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