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Холанд и Салах лидируют в гонке бомбардиров АПЛ. Форвард «Сити» котируется выше – 1.65 против 3.20

Эрлинг Холанд станет лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне-2024/25, считают букмекеры.

Нападающий «Манчестер Сити» лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Англии с 13 голами. Столько же забил форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах. Третьим с 11 мячами идет Коул Палмер из «Челси».

Холанд котируется фаворитом бомбардирской гонки за 1.65. На победу Салаха дают коэффициент 3.20, на первое место Палмера – 10.00.

Лучший бомбардир АПЛ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. Эрлинг Холанд («Ман Сити», 13 голов) – 1.65

2. Мохамед Салах («Ливерпуль», 13) – 3.20

3. Коул Палмер («Челси», 11) – 10.00

4-5. Александер Исак («Ньюкасл», 7) – 30.00

4-5. Крис Вуд («Ноттингем Форест», 10) – 30.00

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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