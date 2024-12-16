«Атлетико» выиграл 11 матчей подряд и лидирует в Ла Лиге по потерянным очкам. 5.50 – станут чемпионами
Букмекеры оценили вероятность чемпионства «Атлетико» в сезоне Ла Лиги.
Клуб из Мадрида после поражения «Барселоны» от «Леганеса» (0:1) возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании по потерянным очкам. «Атлетико» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах.
Команда Диего Симеоне котируется третьим фаворитом на победу в Ла Лиге за 5.50 после «Барселоны» (2.35) и «Реала» (2.05).
Чемпион Испании в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Реал» – 2.05
2. «Барселона» – 2.35
3. «Атлетико» – 5.50
4. «Атлетик» – 350.00
5. «Вильярреал» – 500.00
6. «Реал Сосьедад» – 750.00
Остальные – от 1000.00
В топ-5 не проиграли только «Ювентус» и «ПСЖ». Туринцы спасаются чудом
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем