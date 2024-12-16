«Атлетико» выиграл 11 матчей подряд и лидирует в Ла Лиге по потерянным очкам. 5.50 – станут чемпионами

Букмекеры оценили вероятность чемпионства «Атлетико» в сезоне Ла Лиги.

Клуб из Мадрида после поражения «Барселоны» от «Леганеса» (0:1) возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании по потерянным очкам. «Атлетико» выиграл 11 матчей подряд во всех турнирах.

Команда Диего Симеоне котируется третьим фаворитом на победу в Ла Лиге за 5.50 после «Барселоны» (2.35) и «Реала» (2.05).

Чемпион Испании в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Реал» – 2.05

2. «Барселона» – 2.35

3. «Атлетико» – 5.50

4. «Атлетик» – 350.00

5. «Вильярреал» – 500.00

6. «Реал Сосьедад» – 750.00

Остальные – от 1000.00

Ставочная вики Спортса

В топ-5 не проиграли только «Ювентус» и «ПСЖ». Туринцы спасаются чудом