«Барселона» сенсационно проиграла «Леганесу» дома. На победу гостей давали всего 4%

«Барселона» уступила «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги.

До игры каталонский клуб котировался явным фаворитом встречи за 1.12. На победу гостей можно было поставить за 23.00, что соответствовало вероятности в 4,35%.

«Барселона» опустилась на третье место в таблице Ла Лиги по потерянным очками.

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