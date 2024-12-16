«Барселона» сенсационно проиграла «Леганесу» дома. На победу гостей давали всего 4%
«Барселона» уступила «Леганесу» (0:1) в 17-м туре Ла Лиги.
До игры каталонский клуб котировался явным фаворитом встречи за 1.12. На победу гостей можно было поставить за 23.00, что соответствовало вероятности в 4,35%.
«Барселона» опустилась на третье место в таблице Ла Лиги по потерянным очками.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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