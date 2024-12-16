«Аталанта» выиграла 10 матчей подряд в Серии А. С октября коэффициент на чемпионство обвалился в 9 раз – выше котируется только «Интер»

Букмекеры оценили шансы «Аталанты» на победу в чемпионате Италии.

Клуб из Бергамо выиграл 10 матчей подряд в Серии А и лидирует в турнирной таблице лиги. У «Интера» на 6 очков меньше, но есть два матча в запасе.

«Аталанта» котируется вторым фаворитом на победу в чемпионате за 3.20. Только на титул «Интера» дают меньший коэффициент – 2.10.

Чемпион Италии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Интер» – 2.10

2. «Аталанта» – 3.20

3. «Наполи» – 4.00

4. «Лацио» – 25.00

5. «Фиорентина» – 30.00

6-7. «Милан» – 50.00

6-7. «Ювентус» – 50.00

Остальные – от 1000.00

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