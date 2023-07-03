«Сантос» аннулировал контракт с игроком, подозреваемым в договорных матчах. Защитник ЦСКА Мойзес проходит по тому же делу

В Бразилии скандал. По масштабному делу о договорных матчах также проходят другие игроки «Сантоса», «Ред Булл Брагантино», «Куябы» и защитник ЦСКА Мойзес, который должен был получить желтую карточку – и получил за споры с арбитром.

Эдуардо Бауэрманн, с которым сегодня расторг контракт «Сантос», тоже обвиняют в умышленном получении ЖК и привозе пенальти. Однако, он получил бан всего на 12 матчей и по обоюдному согласию сторон разошелся с бразильским клубом. При этом сохранив части зарплаты.

Ранее Бауэрманн опубликовал видео, в котором извинился перед клубом и партнерами, но вину не признал.

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