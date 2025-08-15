Калинская выиграла 10 из 14 последних матчей против теннисисток из топ-10. 5.10 – обыграет Швентек
Анна Калинская встретится с Игой Швентек в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.
26-летняя россиянка провела 14 матчей против соперниц из топ-10 рейтинга с начала 2024 года. В 10 встречах Калинская победила.
Букмекеры дают коэффициент 5.10 на то, что российская теннисистка обыграет Игу Швентек. 2.41 – Калинская заберет хотя бы один сет у третьей ракетки мира.
Матч состоится 15 августа, начало – в 18:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
