Калинская выиграла 10 из 14 последних матчей против теннисисток из топ-10. 5.10 – обыграет Швентек

Анна Калинская встретится с Игой Швентек в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати.

26-летняя россиянка провела 14 матчей против соперниц из топ-10 рейтинга с начала 2024 года. В 10 встречах Калинская победила.

Букмекеры дают коэффициент 5.10 на то, что российская теннисистка обыграет Игу Швентек. 2.41 – Калинская заберет хотя бы один сет у третьей ракетки мира.

Матч состоится 15 августа, начало – в 18:00 мск.