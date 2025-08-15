«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию

Букмекер «Фонбет» организовал для своих VIP-клиентов выезд на Суперкубок Европы.

VIP-клиенты букмекерской компании посетили матч между «ПСЖ» и «Тоттенхэмом» (2:2, 4-3 – пенальти) в Удине. «Фонбет» взял на себя все обязательства по подготовке поездки: оформление виз, перелеты бизнес-классом, проживание в отелях, трансфер с персональным водителем и доступ в VIP-лаунжи стадиона.

Для каждого гостя был составлен индивидуальный маршрут по Италии и другим европейским странам с сопровождением персонального менеджера.

«Посещение ключевых мировых спортивных событий в формате полного сопровождения – лишь часть нашей программы лояльности. Сегодня ее можно сравнить с лучшими премиальными сервисами, которые предлагают банки первой категории.

При обороте ставок от 450 000 рублей в месяц клиенты получают доступ к уникальным привилегиям, индивидуальному вниманию и особому отношению», – сообщили в компании.