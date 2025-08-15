Olimpbet продлил соглашение с «Амуром» на три сезона

Olimpbet и «Амур» продлили партнерское соглашение.

Новый контракт между клубом из Хабаровска и букмекером рассчитан на три сезона – до лета 2028 года.

Olimpbet – лидер по количеству клубов-партнеров в КХЛ. БК сотрудничает со «Спартаком», «Динамо», ЦСКА, «Амуром», «Адмиралом», «Сочи» и «Северсталью».

Сотрудничество Olimpbet и «Амура» началось в июле 2022-го.