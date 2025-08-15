  • Спортс
  • Погребняк уверен в чемпионстве «Ливерпуля»: «Уже потратили 300 млн на трансферы. Не представляю матча, где они не смогут забить»
Погребняк уверен в чемпионстве «Ливерпуля»: «Уже потратили 300 млн на трансферы. Не представляю матча, где они не смогут забить»

Павел Погребняк сделал прогноз на итоги сезона АПЛ.

– Кто окажется в тройке чемпионата по итогам сезона?

– «Ливерпуль», который уже потратил 300 миллионов евро на трансферы. Несмотря на то, что проиграли Суперкубок «Кристал Пэлас», все равно остаются претендентами номер один.

Конечно же, «Манчестер Сити» с Гвардиолой. И «Арсенал», который наконец купил Дьокереша и продолжает укреплять состав.

– Кто станет чемпионом?

– Чемпионом будет «Ливерпуль». Сейчас это лучшая команда по укомплектованности состава и количеству высококлассных атакующих игроков.

Не представляю матча, где они не смогут забить голы, – считает бывший нападающий «Фулхэма» и «Рединга».

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.

«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ

