Погребняк уверен в чемпионстве «Ливерпуля»: «Уже потратили 300 млн на трансферы. Не представляю матча, где они не смогут забить»
Павел Погребняк сделал прогноз на итоги сезона АПЛ.
– Кто окажется в тройке чемпионата по итогам сезона?
– «Ливерпуль», который уже потратил 300 миллионов евро на трансферы. Несмотря на то, что проиграли Суперкубок «Кристал Пэлас», все равно остаются претендентами номер один.
Конечно же, «Манчестер Сити» с Гвардиолой. И «Арсенал», который наконец купил Дьокереша и продолжает укреплять состав.
– Кто станет чемпионом?
– Чемпионом будет «Ливерпуль». Сейчас это лучшая команда по укомплектованности состава и количеству высококлассных атакующих игроков.
Не представляю матча, где они не смогут забить голы, – считает бывший нападающий «Фулхэма» и «Рединга».
Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.
«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ