Реклама российских букмекеров вернулась на FlashScore. Там появились баннеры «Фонбет» и PARI (Владимир Прокофьев)
Реклама российских БК появилась на FlashScore, сообщил беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.
Flashscore – онлайн-сервис, который в реальном времени предоставляет результаты спортивных матчей, статистику и расписания по множеству видов спорта и турниров.
«Фонбет» и PARI на FlashScore – наши БК вернулись!
Это топ-ресурс для игроков. Он примерно 3,5 года как ушел из РФ. Реклама работала только на Казахстан (для легальных там БК). Но недавно это изменилось. Первыми зашли «Фонбет» и PARI.
Что заметил:
«Фонбет» – баннер на главной десктопа, ведет на лендинг-прокладку; в мобильной версии баннер не отображается.
PARI – баннер в разделе коэффициентов, ведет сразу на регистрацию; для мобильной версии ссылка onelink – сразу на скачивание приложения.
Важно: баннеры видны только с IP из РФ – при VPN их нет. То есть это реклама на конкретное ГЕО.
Интересно, на какой срок выкупили опции, и когда туда залетят остальные», – написал в телеграме Прокофьев.