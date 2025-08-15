  • Спортс
Реклама российских букмекеров вернулась на FlashScore. Там появились баннеры «Фонбет» и PARI (Владимир Прокофьев)

Реклама российских БК появилась на FlashScore, сообщил беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев.

Flashscore – онлайн-сервис, который в реальном времени предоставляет результаты спортивных матчей, статистику и расписания по множеству видов спорта и турниров.

«Фонбет» и PARI на FlashScore – наши БК вернулись!

Это топ-ресурс для игроков. Он примерно 3,5 года как ушел из РФ. Реклама работала только на Казахстан (для легальных там БК). Но недавно это изменилось. Первыми зашли «Фонбет» и PARI.

Что заметил:

«Фонбет» – баннер на главной десктопа, ведет на лендинг-прокладку; в мобильной версии баннер не отображается.

PARI – баннер в разделе коэффициентов, ведет сразу на регистрацию; для мобильной версии ссылка onelink – сразу на скачивание приложения.

Важно: баннеры видны только с IP из РФ – при VPN их нет. То есть это реклама на конкретное ГЕО.

Интересно, на какой срок выкупили опции, и когда туда залетят остальные», – написал в телеграме Прокофьев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Владимира Прокофьева
