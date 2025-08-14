«Реал» 6-й сезон подряд котируется фаворитом Ла Лиги у букмекеров. За это время было два чемпионства
«Реал» станет чемпионом Испании в сезоне-2025/26, считают букмекеры.
Мадридский клуб котируется фаворитом Ла Лиги (1.95) в шестом сезоне подряд. За это время «Реал» лишь дважды стал чемпионом.
Вторым у букмекеров котируется «Барселона» (2.10), третьим – «Атлетико» (12.00).
Победитель Ла Лиги в сезоне-2025/26:
1. «Реал» – 1.95
2. «Барселона» – 2.10
3. «Атлетико» – 12.00
4. «Атлетик» – 75.00
5. «Вильярреал» – 100.00
6. «Бетис» – 150.00
7-8. «Реал Сосьедад» – 500.00
7-8. «Сельта» – 500.00
Остальные – от 1000.00
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости