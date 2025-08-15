  • Спортс
  57% ставок в Olimpbet на итоги Ла Лиги пришлись на чемпионство «Барсы». 37% игроков ставят на «Реал», 6% - на «Атлетико»
57% ставок в Olimpbet на итоги Ла Лиги пришлись на чемпионство «Барсы». 37% игроков ставят на «Реал», 6% - на «Атлетико»

В Olimpbet поделились статистикой по ставкам на чемпионство в Ла Лиге.

На титул «Барселоны» пришлось 57% ставок, на трофей «Реала» – 37%, на чемпионство «Атлетико» – 6%.

71% ставок на лучшего бомбардира Ла Лиги в сезоне-2025/26 пришлись на форварда «Реала» Килиана Мбаппе.

Чемпионат Испании стартует в пятницу, 15 августа.

