  • «Ливерпуль» – фаворит чемпионата Англии у букмекеров. «Арсенал» – 2-й, «Сити» – 3-й, «МЮ» – 5-й, «Тоттенхэм» – 7-й
2

«Ливерпуль» котируется фаворитом чемпионата Англии в сезоне-2025/26.

На титул мерсисайдцев дают коэффициент 2.80, что соответствует вероятности в 35%.

Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (3.30), «Сити» – третий за 4.00. «Горожане» – не главные фавориты АПЛ впервые с 2015 года.

В топ-5 основных претендентом на чемпионство также входят «Челси» (10.00) и «Манчестер Юнайтед» (30.00), занявший 16-е место по итогам прошлого сезона.

Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 2.80

2. «Арсенал» – 3.30

3. «Манчестер Сити» – 4.00

4. «Челси» – 10.00

5. «Манчестер Юнайтед» – 30.00

6. «Ньюкасл» – 35.00

7. «Тоттенхэм»» – 50.00

8. «Астон Вилла» – 70.00

9. «Ноттингем Форест» – 200.00

10. «Брайтон» – 250.00

Остальные – от 350.00

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.

«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ

Кто выиграет АПЛ?4131 голос
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Кирилл Михайлов
