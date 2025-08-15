«Ливерпуль» – фаворит чемпионата Англии у букмекеров. «Арсенал» – 2-й, «Сити» – 3-й, «МЮ» – 5-й, «Тоттенхэм» – 7-й
«Ливерпуль» котируется фаворитом чемпионата Англии в сезоне-2025/26.
На титул мерсисайдцев дают коэффициент 2.80, что соответствует вероятности в 35%.
Вторым у букмекеров котируется «Арсенал» (3.30), «Сити» – третий за 4.00. «Горожане» – не главные фавориты АПЛ впервые с 2015 года.
В топ-5 основных претендентом на чемпионство также входят «Челси» (10.00) и «Манчестер Юнайтед» (30.00), занявший 16-е место по итогам прошлого сезона.
Чемпион Англии в сезоне-2025/26 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 2.80
2. «Арсенал» – 3.30
3. «Манчестер Сити» – 4.00
4. «Челси» – 10.00
5. «Манчестер Юнайтед» – 30.00
6. «Ньюкасл» – 35.00
7. «Тоттенхэм»» – 50.00
8. «Астон Вилла» – 70.00
9. «Ноттингем Форест» – 200.00
10. «Брайтон» – 250.00
Остальные – от 350.00
Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.
«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ