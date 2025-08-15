«Барса» может проиграть оба класико и пару стычек с «Атлетико», но все равно станет первой». Прогноз Дениса Алхазова на Ла Лигу

Денис Алхазов считает, что «Барселона» станет чемпионом Испании в сезоне-2025/26.

«Барселона» может проиграть оба класико и пару стычек «Атлетико», но все равно станет первой. Они придумывают уйму моментов, укатывают соперников и… Ламин Ямаль.

Что может помешать? Старость Левандовского (минус 5-7 голов), сдвиг в защите из-за ухода Иньиго, старые болячки Педри (надесь, это позади) и хандра Рафиньи. Впрочем, Рафа столько прошел в карьере, что 2-3-4-5 места на ЗМ его только раззадорят.

Мадриду нужно время. Хаби Алонсо к старому ребусу Вини-Мбаппе получает новый: где и как должен творить Трент. В перспективе у «Реала» сильнейшие фланги и наконец-то умная защита. Что гибкий Алонсо придумает под класико, сможет ли уберечь Мбаппе от прозябания в офсайде – отдельная интрига.

«Атлетико» продолжит забивать голы со скамейки и на 75+, состав стал еще глубже и свежее. Возможно, обойдут достраивающийся «Реал», но верится слабо: слишком мало игроков мирового уровня, да и система то ли старая и архаичная, то ли новая, атакующая и рыхлая. Мне кажется, Диего стилистически застрял – может, настолько глубокий состав сдвинет с места.

Места ниже третьего в этом сезоне особенно вакантны. «Вильярреал» входит в ЛЧ без защиты, «Бетис» в ЛЕ – без Иско, Антони и Кардосо, «Сосьедад» обновляется, а за «Атлетик» попросту тревожно: их сила в интенсивности и Сансете. Ни того, ни другого на три турнира не хватает.

С удовольствием подтоплю за «Валенсию» – Лим раскошелился, а тренерскую руку Корберана мы уже оценили», – заявил комментатор Okko.

Новый сезон Ла Лиги стартует в пятницу, 15 августа.

