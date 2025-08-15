  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Барса» может проиграть оба класико и пару стычек с «Атлетико», но все равно станет первой». Прогноз Дениса Алхазова на Ла Лигу
1

«Барса» может проиграть оба класико и пару стычек с «Атлетико», но все равно станет первой». Прогноз Дениса Алхазова на Ла Лигу

Денис Алхазов считает, что «Барселона» станет чемпионом Испании в сезоне-2025/26.

«Барселона» может проиграть оба класико и пару стычек «Атлетико», но все равно станет первой. Они придумывают уйму моментов, укатывают соперников и… Ламин Ямаль.

Что может помешать? Старость Левандовского (минус 5-7 голов), сдвиг в защите из-за ухода Иньиго, старые болячки Педри (надесь, это позади) и хандра Рафиньи. Впрочем, Рафа столько прошел в карьере, что 2-3-4-5 места на ЗМ его только раззадорят.

Мадриду нужно время. Хаби Алонсо к старому ребусу Вини-Мбаппе получает новый: где и как должен творить Трент. В перспективе у «Реала» сильнейшие фланги и наконец-то умная защита. Что гибкий Алонсо придумает под класико, сможет ли уберечь Мбаппе от прозябания в офсайде – отдельная интрига.

«Атлетико» продолжит забивать голы со скамейки и на 75+, состав стал еще глубже и свежее. Возможно, обойдут достраивающийся «Реал», но верится слабо: слишком мало игроков мирового уровня, да и система то ли старая и архаичная, то ли новая, атакующая и рыхлая. Мне кажется, Диего стилистически застрял – может, настолько глубокий состав сдвинет с места.

Места ниже третьего в этом сезоне особенно вакантны. «Вильярреал» входит в ЛЧ без защиты, «Бетис» в ЛЕ – без Иско, Антони и Кардосо, «Сосьедад» обновляется, а за «Атлетик» попросту тревожно: их сила в интенсивности и Сансете. Ни того, ни другого на три турнира не хватает.

С удовольствием подтоплю за «Валенсию» – Лим раскошелился, а тренерскую руку Корберана мы уже оценили», – заявил комментатор Okko.

Новый сезон Ла Лиги стартует в пятницу, 15 августа.

«Реал» или «Барса»? Алхазов и Лукомский – в прогнозах Спортса’’ на Ла Лигу

Кто выиграет АПЛ?4129 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
logoРеал Сосьедад
Ставки на спорт
logoДенис Алхазов
logoЛа Лига
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
logoАтлетик
Прогнозы на футбол
logoБетис
Прогнозы на Ла Лигу
logoБарселона
logoВаленсия
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoВильярреал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
«Ливерпуль» – фаворит чемпионата Англии у букмекеров. «Арсенал» – 2-й, «Сити» – 3-й, «МЮ» – 5-й, «Тоттенхэм» – 7-й
2сегодня, 12:27
9.00 – «Спартак» и «Зенит» не попадут в топ-3 по итогам сезона РПЛ. У команд худший старт с 2011-го и 2008-го
2сегодня, 11:10
Olimpbet продлил соглашение с «Амуром» на три сезона
сегодня, 10:49
«Ливерпуль» и «Сити» попали в большую перестройку». Чемпионство «Арсенала» – прогноз Максима Полтавца на сезон АПЛ
12сегодня, 09:57
«Реал» 6-й сезон подряд котируется фаворитом Ла Лиги у букмекеров. За это время было два чемпионства
24сегодня, 09:22
Реклама российских букмекеров вернулась на FlashScore. Там появились баннеры «Фонбет» и PARI (Владимир Прокофьев)
сегодня, 08:42
«Ливерпуль» выиграл 5 матчей подряд у «Борнмута» с общим счетом 14:2. 1.86 – победят с разницей в 2+ мяча
1сегодня, 07:47
Салах забьет около 24 мячей и сделает примерно 15 ассистов в новом сезоне АПЛ, считают букмекеры. В предыдущем чемпионате у египтянина было 29+18
3сегодня, 07:26
«Челси» – чемпион, «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 4-й: прогноз Дениса Пузырева на итоги АПЛ
10вчера, 14:55
«МЮ» завершит сезон АПЛ в топ-5 по прогнозу Руни и Лукомского. Букмекеры считают иначе
4вчера, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Погребняк уверен в чемпионстве «Ливерпуля»: «Уже потратили 300 млн на трансферы. Не представляю матча, где они не смогут забить»
13сегодня, 11:54
«Фонбет» организовал VIP-клиентам выезд на Суперкубок Европы в Италию
1сегодня, 10:23
Синнер выиграл 24 матча подряд на харде. Он котируется явным фаворитом против Оже-Альяссима при 0-2 в личных встречах
вчера, 14:20
«Пари НН» проиграл во всех 5 матчах с начала сезона. 2.55 – серия продолжится с «Ростовом»
вчера, 13:12
Россиянин поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом»
12вчера, 12:51
«Лига Ставок» провела эксклюзивные показы Суперкубка УЕФА для VIP-игроков
вчера, 11:33Промо
Эльхан Салахов — амбассадор БЕТСИТИ
вчера, 10:01Промо
«Тоттенхэм» побеждает «ПСЖ» после первого тайма – 1:0. На камбэк парижан дают 3.50
13 августа, 19:50
«ПСЖ» – «Тоттенхэм»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита матча за Суперкубок УЕФА
13 августа, 11:49Промо
«Энрике и Франк обожают персональный прессинг – возможно, эта деталь подарит результативный матч». Прогноз Палагина на «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
13 августа, 10:44