9.00 – «Спартак» и «Зенит» не попадут в топ-3 по итогам сезона РПЛ. У команд худший старт с 2011-го и 2008-го

«Зенит» и «Спартак» показали худший старт в РПЛ за последнее десятилетие.

После 4 туров клуб из Санкт-Петербурга идет на 8-м месте в таблице с 5 очками, «Спартак» – на 11-м с 4 баллами. Это худший старт для петербуржцев с 2008 года и для красно-белых с 2011-го.

«Тенниси» открыл специальную линию на фоне неудачного старта команд. За 9.00 можно поставить на то, что «Зенит» и «Спартак» не попадут в тройку призеров РПЛ в сезоне-2025/26.

В последний раз такое случилось в 2008 году, когда «Зенит» финишировал четвертым, а «Спартак» – восьмым.