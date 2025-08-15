  • Спортс
  «Ливерпуль» и «Сити» попали в большую перестройку». Чемпионство «Арсенала» – прогноз Максима Полтавца на сезон АПЛ
6

«Ливерпуль» и «Сити» попали в большую перестройку». Чемпионство «Арсенала» – прогноз Максима Полтавца на сезон АПЛ

«Арсенал» станет чемпионом Англии в сезоне-2025/26, считает Максим Полтавец.

«Арсенал» получил необходимого игрока в центр поля (Субименди), подстраховался на случай травмы Сака (Мадуэке) и наконец-то купил центрального нападающего (Дьокереш) – в остальном команда стабильна уже несколько лет. Я верил в успех Микеля Артеты в прошлом сезоне – в этом верю даже больше.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» по разным причинам попали в большую перестройку и за лето должны были перепридумать себя. У Гвардиолы на это почти не было времени из-за клубного ЧМ, поэтому «Сити» поставил ниже. Впрочем, в тройку вполне может заскочить «Челси» – календарь позволит им резко стартовать.

Я все еще верю в Рубена Аморима: несмотря на все проблемы, он вернет «МЮ» в топ-6. Тут отсутствие еврокубков станет серьезным преимуществом перед конкурентами. А вот «Ньюкасл» после катастрофического лета откатится – я не исключаю, что могут даже выпасть из десятки.

По зоне вылета самая надежная стратегия в последние годы – отправлять в чемпионшип тех, кто только что оттуда вышел. Но я поставлю на погружение «Брентфорда». Ну не может команда, лишившаяся разом Мбемо, Виссы, Нергора и заменившая Томаса Франка на человека без опыта, выжить в АПЛ», – считает автор Спортса’’.

Новый сезон АПЛ стартует в пятницу, 15 августа.

«Арсенал», «Ливерпуль» или «Сити»? Где финиширует «МЮ»? Прогнозы авторов Спортса’’ на АПЛ

