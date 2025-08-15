Прогнозы на 1-й тур АПЛ 2025/26
Спортс’’ ведет обновляемый календарь прогнозов на матчи ближайшего тура английской Премьер-лиги сезона-2025/26.
Расписание и прогнозы 1-го тура АПЛ:
🔜 15 августа 22:00 Ливерпуль – Борнмут
16 августа 14:30 Астон Вилла – Ньюкасл
16 августа 17:00 Тоттенхэм – Бернли
16 августа 17:00 Брайтон – Фулхэм
16 августа 17:00 Сандерленд – Вест Хэм
16 августа 15:30 Вулверхэмптон – Манчестер Сити
17 августа 16:00 Челси – Кристал Пэлас
17 августа 16:00 Ноттингем Форест – Брентфорд
17 августа 18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал
18 августа 22:00 Лидс – Эвертон
Кто выиграет АПЛ?4556 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Красюк
