0

Прогнозы на 1-й тур АПЛ 2025/26

Спортс’’ ведет обновляемый календарь прогнозов на матчи ближайшего тура английской Премьер-лиги сезона-2025/26.

Расписание и прогнозы 1-го тура АПЛ:

🔜 15 августа 22:00 Ливерпуль – Борнмут

16 августа 14:30 Астон Вилла – Ньюкасл

16 августа 17:00 Тоттенхэм – Бернли

16 августа 17:00 Брайтон – Фулхэм

16 августа 17:00 Сандерленд – Вест Хэм

16 августа 15:30 Вулверхэмптон – Манчестер Сити

17 августа 16:00 Челси – Кристал Пэлас

17 августа 16:00 Ноттингем Форест – Брентфорд

17 августа 18:30 Манчестер Юнайтед – Арсенал

18 августа 22:00 Лидс – Эвертон

🔝 Прогнозы на Спортсе’’: футбол, хоккей, баскет, теннис

Кто выиграет АПЛ?4556 голосов
ЛиверпульЛиверпуль
Ман СитиМанчестер Сити
АрсеналАрсенал
ЧелсиЧелси
Кто-то другойМанчестер Юнайтед
