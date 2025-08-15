Каземиро заявил, что «МЮ» выиграет АПЛ в сезоне-2025/26. Букмекеры считают, что клуб ближе к вылету, чем к титулу
Каземиро считает, что «МЮ» станет чемпионом Англии в новом сезоне.
– Кто выиграет чемпионат Англии в этом сезоне?
– «Манчестер Юнайтед», – сказал полузащитник манкунианцев в интервью British GQ.
Букмекеры не верят в чемпионство «Юнайтед». В новом сезоне АПЛ «МЮ» ближе к вылету (25.00), чем к титулу (30.00).
На попадание команды Рубена Аморима в топ-4 дают 3.80, в топ-3 – коэффициент 6.50.
Кто выиграет АПЛ?4555 голосов
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: British GQ
