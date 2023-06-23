Кэм Уитмор упал ниже всех на драфте НБА, на его непопадании в топ-10 можно было заработать в 10 раз больше суммы ставки

В ночь с 22 на 23 июня состоялся драфт НБА-2023. В топ-3 ушли Виктор Вембаньяма, Брэндон Миллер и Скут Хендерсон. Но были и неудачники, куда без них.

Кэм Уитмор еле добрался до топ-20, где его и подобрал «Хьюстон». Сначала парень сломал ногу в 17 лет, потом пережил операцию на пальце бросковой руки и котировался как минимум в топ-10, а то и выше.

В итоге его непопадание в топ-10 можно было оформить за 10.50, а то, что он окажется не выше седьмого места – за 2.47.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Драфт НБА: очевидный первый пик Вембаньямы, дилемма Хендерсона/Миллера, два брата в топ-5