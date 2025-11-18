Чехия стала фаворитом матча против Испании на Кубке Дэвиса после новостей о травме Алькараса. Коэффициент на победу чехов обвалился с 2.75 до 1.33

Испания перестала котироваться фаворитом матча с Чехией на Кубке Дэвиса.

На фоне новостей о травме Карлоса Алькараса, из-за которой он может пропустить турнир, коэффициент на победу Испании в четвертьфинале за день поднялся с 1.40 до 3.25.

Победа сборной Чехии обвалилась до 1.33, хотя еще вчера чехи котировались андердогами за 2.75.

Матч Испания – Чехия пройдет 20 ноября, начало – в 12:00 мск.