Чехия стала фаворитом матча против Испании на Кубке Дэвиса после новостей о травме Алькараса. Коэффициент на победу чехов обвалился с 2.75 до 1.33
Испания перестала котироваться фаворитом матча с Чехией на Кубке Дэвиса.
На фоне новостей о травме Карлоса Алькараса, из-за которой он может пропустить турнир, коэффициент на победу Испании в четвертьфинале за день поднялся с 1.40 до 3.25.
Победа сборной Чехии обвалилась до 1.33, хотя еще вчера чехи котировались андердогами за 2.75.
Матч Испания – Чехия пройдет 20 ноября, начало – в 12:00 мск.
Все верно, пусть платят
Зря, спорту достанется меньше
Пусть радуются, что чуть снизили
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости