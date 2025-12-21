32 очка и 12 подборов Кавая Ленарда помогли «Клипперс» обыграть «Лейкерс»

Ленард набрал 32 очка в победной игре против «Лейкерс».

Форвард «Клиппперс» Кавай Ленард привел свою команду к седьмой победе за сезон в матче против обескровленных «Лейкерс».

На счету Ленарда лучшие в сезоне 32 очка при 8 из 24 попаданиях с игры, 4 из 12 из-за дуги и 12 из 12 штрафных. Также в его активе 12 подборов, 3 передачи, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Клипперс » лидировали на протяжении всего матча и сдержали попытку «Лейкерс » вернуться в игру в начале четвертой четверти, когда разница сократилась до 7 очков.

Перед второй половиной встречи «озерники», состав которых был и так ослаблен отсутствием Остина Ривза, Деандре Эйтона и Руи Хатимуры, потеряли Луку Дончича из-за ушиба ноги.

«Лейкерс» реализовали всего 6 из 38 трехочковых, Маркус Смарт смазал все 9 из своих попыток.