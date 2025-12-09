Андреас Заглис о запуске Лиги Европы под эгидой НБА: «Октябрь 2027 года – реалистичная цель»

Европейский проект НБА может быть запущен в октябре 2027 года.

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис выразил уверенность, что Лига Европы под эгидой НБА может стартовать уже в октябре 2027 года.

«Я действительно считаю, что октябрь 2027 года – реалистичная цель. Кроме того, это идеальный способ завершить мероприятие в Дохе с огромной уверенностью в успехе чемпионата мира по баскетболу ФИБА и перейти к новому проекту, который позитивно изменит ландшафт европейского клубного баскетбола», – заявил Заглис.

Он также подчеркнул открытость Лиги Европы под эгидой НБА: присоединиться к соревнованиям можно будет через систему квалификаций.

«Мы рассматриваем модель, которая предусматривает не только участие через лигу второго уровня – в данном случае через BCL (Баскетбольную лига чемпионов), – но и параллельно через квалификационные турниры, в начале и конце сезона. Мы будем отбирать чемпионов и следующие лучшие команды из BCL, чтобы квалифицировать их в высшую европейскую лигу.

Для нас эта система – одна из ключевых составляющих общей модели. В текущих переговорах ФИБА выступает не только как представитель национальных сборных и федераций, но и как голос внутренних лиг. А внутренние лиги – очень важная составляющая не только европейского, но и мирового баскетбола», – подчеркнул генеральный секретарь ФИБА.