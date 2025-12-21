Купер Флэгг (24 очка) и Ви Джей Эджкомб (26 очков) сошлись в дуэли топ-пиков драфта-2025

Флэгг и Эджкомб впервые сыграли друг против друга в НБА.

Первый номер драфта-2025 Купер Флэгг («Даллас ») и 3-й пик Ви Джей Эджкомб («Филадельфия ») провели первый официальный матч НБА друг против друга.

Флэгг принес своей команде 24 очка (8 из 16 с с игры, 0 из 2 из-за дуги, 8 из 8 с линии), 4 подбора, 3 передачи и 1 блок-шот.

Эджкомб отметился 26 очками (10 из 21 с игры, 3 из 11 трехочковых, 3 из 3 штрафных), 6 подборами и 4 передачами.

Итоговая победа осталась за новичком «Сиксерс» – 121:114.