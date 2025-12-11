Грэйсон Аллен был удален за жесткий прием против Чета Холмгрена

Защитник «Санз» Грэйсон Аллен был удален в четвертьфинальном матче Кубка НБА против «Оклахомы» после того, как сбил с ног центрового «Тандер» Чета Холмгрена .

«Оклахома» вела «+36» в середине третьей четверти, когда Аллен жестко сыграл против оппонента. После просмотра эпизода баскетболисту «Финикса » был назначен неспортивный фол второй степени.

Аллен к этому моменту набрал 10 очков, реализовав 3 из 9 с игры.

«Тандер» выиграли со счетом 138:89 и вышли в полуфинал Кубка НБА.