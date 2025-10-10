Уилсон, Коллиер, Томас, Митчелл и Грэй – в 1-й символической пятерке женской НБА
Женская НБА представила сборные сезона-2025.
В 1-ю символическую пятерку вошли Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Нафиса Коллиер («Миннесота»), Алисса Томас («Финикс»), Келси Митчелл («Индиана») и Аллиша Грэй («Атланта»).
Во 2-ю попали Пейдж Бекерс («Даллас»), Сабрина Ионеску («Нью-Йорк»), Алия Бостон («Индиана»), Джеки Янг («Лас-Вегас») и Ннека Огвумике («Сиэтл»).
