Фото
0

Уилсон, Коллиер, Томас, Митчелл и Грэй – в 1-й символической пятерке женской НБА

Женская НБА представила сборные сезона-2025.

В 1-ю символическую пятерку вошли Эйжа Уилсон («Лас-Вегас»), Нафиса Коллиер («Миннесота»), Алисса Томас («Финикс»), Келси Митчелл («Индиана») и Аллиша Грэй («Атланта»).

Во 2-ю попали Пейдж Бекерс («Даллас»), Сабрина Ионеску («Нью-Йорк»), Алия Бостон («Индиана»), Джеки Янг («Лас-Вегас») и Ннека Огвумике («Сиэтл»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети женской НБА
Лас-Вегас жен
logoНнека Огвумике
Индиана жен
Финикс жен
logoЭйжа Уилсон
logoНафиса Коллиер
logoПейдж Бекерс
logoАлисса Томас
Даллас жен
logoДжеки Янг
logoСиэтл жен
Миннесота жен
logoАтланта жен
logoСабрина Ионеску
logoКелси Митчелл
logoАлия Бостон
logoженская НБА
Нью-Йорк жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Маркус Смарт: «Планирую сыграть в «предсезонке», но пока не знаю, когда»
9 минут назад
Дэвион Митчелл близок к возвращению в состав «Хит» и может сыграть против «Орландо»
25 минут назад
Кирк Голдсберри показал изменение баскетбола НБА с 2005 по 2025 год через бросковые позиции
152 минуты назадФото
Евролига. «Фенербахче» принимает «Црвену Звезду», «Жальгирис» сыграет с «Баварией» и другие матчи
сегодня, 18:22Live
У Ви Джей Эджкомба проблемы с бедром, 7 игроков «Сиксерс» не смогут сыграть против «Мэджик»
1сегодня, 17:59
Джейлен Уильямс продолжает восстановление после операции на запястье и все еще не нагружает правую руку
1сегодня, 17:44
Кавай Ленард о ветеранской команде: «Начинал в такой с великими. Ничего нового»
4сегодня, 17:30
Никола Джуришич, Эйса Ньюэлл и Эли Ндиайе поучаствовали в «шоу талантов» новичков «Хоукс»
сегодня, 17:20Видео
Женская НБА. Финал. «Лас-Вегас» попробует завершить серию против «Финикса»
сегодня, 16:55
«Это должно было произойти в июне». «Бакс» опоздали с переговорами по Яннису Адетокумбо из-за продления Микэла Бриджеса
1сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:23
Гарретт Невельс не сыграет в матче с УНИКСом
сегодня, 18:20
Егор Дёмин пообщался с Сергеем Кущенко в Макао
сегодня, 16:45Фото
«Иди туда, где ты нужен». Филип Петрушев рассказал о переходе в «Дубай»
сегодня, 16:17
Кеннет Фарид продолжит карьеру на Тайване
сегодня, 14:15
Джо Инглс пропустит минимум неделю из-за травмы паха
сегодня, 13:00
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
сегодня, 12:32
Президент «Галатасарая»: «Мы получили приглашение в Лигу Европы под эгидой НБА»
сегодня, 11:38
Богдан Богданович не смог доиграть матч против «Гуанчжоу» из-за травмы спины
1сегодня, 10:56
«Ногами работай, мужик!» Энтони Эдвардс пытался помочь болельщику «Никс» в конкурсе трехочковых, тот попал 0 из 18
3сегодня, 08:34Видео