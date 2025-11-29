Лука Дончич хлопнул по ягодице Клэю Томпсону после забитого в лицо трехочкового

Дончич с кажущейся легкостью забил через Томпсона.

В одном из эпизодов матча против «Далласа» звездный защитник «Лейкерс » Лука Дончич с помощью показов пытался обыграть защитника «Далласа » Клэя Томпсона .

Томпсону удалось сохранить позицию перед Дончичем, но словенец все равно смог выбросить мяч и попасть в кольцо из-за дуги, после чего хлопнул бывшего партнера по команде ниже спины.