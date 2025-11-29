Лука Дончич хлопнул по ягодице Клэю Томпсону после забитого в лицо трехочкового
Дончич с кажущейся легкостью забил через Томпсона.
В одном из эпизодов матча против «Далласа» звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич с помощью показов пытался обыграть защитника «Далласа» Клэя Томпсона.
Томпсону удалось сохранить позицию перед Дончичем, но словенец все равно смог выбросить мяч и попасть в кольцо из-за дуги, после чего хлопнул бывшего партнера по команде ниже спины.
Побьет ли «Оклахома» рекорд «Голден Стэйт»?4178 голосов
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости