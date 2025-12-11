«Самый несерьезный игрок в НБА». «Сакраменто» не рассматривает возможность приобретения Ламело Болла
Ламело Болл не входит в зону интересов «Кингз».
Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что в НБА считают Ламело Болла «самым несерьезным игроком» лиги. «Сакраменто» готовится к перестройке, однако разыгрывающий «Шарлотт» в любом случае не будет входить в сферу их интересов.
Генменеджер Скотт Перри обозначил направление на жесткий, волевой характер внутренней культуры, который не соответствует общепринятому восприятию Болла.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости