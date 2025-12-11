«Самый несерьезный игрок в НБА». «Сакраменто» не рассматривает возможность приобретения Ламело Болла

Ламело Болл не входит в зону интересов «Кингз».

Инсайдер Джейк Фишер сообщил, что в НБА считают Ламело Болла «самым несерьезным игроком» лиги. «Сакраменто » готовится к перестройке, однако разыгрывающий «Шарлотт » в любом случае не будет входить в сферу их интересов.

Генменеджер Скотт Перри обозначил направление на жесткий, волевой характер внутренней культуры, который не соответствует общепринятому восприятию Болла.