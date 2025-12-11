Стив Керр о ситуации Куминги: «Очень немногие игроки НБА проводят всю свою карьеру в одной команде»

Стив Керр прокомментировал ситуацию с Джонатаном Кумингой.

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал ситуацию с форвардом Джонатаном Кумингой , который теряет место в ротации команды.

Керр легко допускает, что молодой баскетболист может сменить команду.

«Более всего я хочу, чтобы Джей Кей стал лучшей версией себя, независимо от того, где он окажется – останется ли с нами или будет в другой команде. Я часто говорю своим ребятам, что очень немногие игроки проводят всю свою карьеру в одной команде. Это случается крайне редко. Я и сам играл за шесть разных команд.

Никто из нас не знает, что произойдет с Кумингой, да и вообще ни с кем в составе. Хотя я бы посоветовал Майку Данливи все же не обменивать Стефа Карри.

Сегодня Джонатан отлично поработал на тренировке. Мы поговорили перед занятием. Он сделал все, что я просил, мне все понравилось. Я думаю, что в лиге много молодых парней, не только Джей Кей, которым нужно найти себя и понять, кто они такие как баскетболисты. Я считаю, что это важный опыт для Джей Кея», – считает Керр.