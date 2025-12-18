0

Трэй Янг может принять участие в игре с «Шарлотт»

Трэй Янг закончил реабилитацию.

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не играл с 29 октября, когда получил травму связок правого колена. Без него «Хоукс» добились 13 побед в 22 матчах и идут на 7-м месте на Востоке НБА (15-12).

В среду Янг провел полноценную тренировку с командой, а до этого на неделе поработал 5 на 5 с фарм-командой. Его официальный статус на игру с «Шарлотт» – «под вопросом». 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
травмы
logoТрэй Янг
logoАтланта
logoНБА
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Сакраменто» опустился на последнюю строчку
16 декабря, 13:44
«Атланта» отчислила Джейкоба Топпина, который выбыл до конца сезона с травмой
16 декабря, 07:14
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
15 декабря, 13:34
Главные новости
НБА. «Кливленд» примет «Чикаго», «Миннесота» встретится с «Мемфисом»
вчера, 22:55
Евролига. «Анадолу Эфес» в гостях уверенно обыграл «Жальгирис», «Партизан» потерпел крупное поражение от «Виртуса» и другие результаты
вчера, 21:35
«Черт, они в среднем набирают 120 очков за игру». Кевин Дюрэнт объяснил, почему он ушел из «Оклахомы» и перешел в «Голден Стэйт»
вчера, 21:26
Владелица «Далласа» Мириам Адельсон призвала Трампа баллотироваться на третий срок
вчера, 20:59
Кевин Дюрэнт о разрыве ахилла в финале НБА-2019: «Не жалею, что вышел на игру, но не знал о рисках. Никто толком не предупредил меня»
вчера, 20:32
Winline Basket Cup. «Парма» выиграла у «Меги»
вчера, 20:06
«Они выходят и бросают с середины площадки». Дюрэнт обвинил Карри и Лилларда в том, что они испортили Матч всех звезд
вчера, 19:37
«Он обожает подкасты. Наверное, просто думает о жизни после баскетбола». Санти Альдама ответил на выпады Дрэймонда Грина
вчера, 19:04
«Бруклин» готов рассмотреть предложения по обмену Майкла Портера
вчера, 18:47
Единая лига ВТБ. Трент Фрэйзер набрал 25 очков и помог «Зениту» взять верх над «Локомотивом‑Кубань», ЦСКА уверенно обыграл «Уралмаш»
вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
вчера, 22:05
Антон Юдин после поражения от «Зенита»: «Третью игру подряд мы начали слишком мягко и медленно»
вчера, 19:59
Александер Секулич после победы над «Локо»: «Самое важное – мы свели спады в игре к минимуму, надеюсь, сможем продолжать расти как команда»
вчера, 19:15
Из соображений безопасности матч Евролиги между «Барселоной» и «Маккаби Тель‑Авив» пройдет без зрителей
вчера, 18:32
Владислав Коновалов обратился к игрокам «Самары» после поражения от «Енисея»: «Получите пять фолов и уйдите с разорванной майкой. Будьте спартанцами, будьте мужчинами!»
вчера, 18:20
Ростислав Вергун после поражения от ЦСКА: «Все, что было до перерыва, наверное, не имеет смысла после такого перформанса во второй половине»
вчера, 17:34
Премьер-лига. Женщины. «Самара» уступила московскому «Динамо», УГМК разгромил «Нефтяник»
вчера, 16:11
«Чикаго» получил исключение на сумму 2,7 миллиона долларов из-за потери форварда Ноа Эссанга
вчера, 15:22
Евгений Пашутин о матче с «Мегой»: «Наша задача контролировать игру, играть от защиты и не давать свободно атаковать изнутри»
вчера, 14:42
Гендиректор «Самары» Игорь Бочкарев стал новым президентом Федерации баскетбола Самарской области
вчера, 14:15