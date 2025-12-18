Трэй Янг может принять участие в игре с «Шарлотт»
Трэй Янг закончил реабилитацию.
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг не играл с 29 октября, когда получил травму связок правого колена. Без него «Хоукс» добились 13 побед в 22 матчах и идут на 7-м месте на Востоке НБА (15-12).
В среду Янг провел полноценную тренировку с командой, а до этого на неделе поработал 5 на 5 с фарм-командой. Его официальный статус на игру с «Шарлотт» – «под вопросом».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
