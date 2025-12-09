«Уизардс» обеспокоены подходом к работе Кэма Уитмора

У тренерского штаба «Вашингтона» возникли вопросы к Кэму Уитмору.

В «Уизардс» обеспокоены подходом к работе и отношением к тренировочному процессу форварда Кэма Уитмора.

«На фоне неудачного старта сезона «Вашингтон» делает упор на формирование четких тренировочных привычек и единого подхода к работе у молодого состава, но Уитмор не всегда оправдывал эти ожидания», – пишет обозреватель RG Грант Афсет.

В июле «Хьюстон» обменял Уитмора в «Вашингтон » на два пика 2-го раунда. В дебютном сезоне за «Уизардс» 21-летний баскетболист набирает 9,2 очка и 2,8 подбора в среднем за игру.