Богдан Богданович о выступлении Сербии на Евробаскете-2025: «Если бы я был здоров, у нас были бы шансы на золото»

Богдан Богданович готовиться к старту сезона НБА, несмотря на травму.

«В прошлом сезоне я не был полностью здоров. Все время мешали мелкие травмы. Сначала нужно было разобраться с ними. Потом я начал готовиться к сборной – присоединился к команде, был в отличной форме, но… К сожалению, случилась травма.

Было действительно тяжело покидать расположение команды. Для капитана это очень трудное решение. Они отнеслись с пониманием: скоро начинается сезон, времени восстановиться не хватит, и позволили мне покинуть турнир.

Жаль, что пришлось оставить сборную. Хотелось бы начать сезон полностью здоровым, полным энергии и с чувством выполненного долга.

Но я до сих пор верю: останься я здоровым – у нас были бы большие шансы на золото. Но что есть, то есть», – признался 33-летний баскетболист «Клипперс».