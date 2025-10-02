Богдан Богданович о выступлении Сербии на Евробаскете-2025: «Если бы я был здоров, у нас были бы шансы на золото»
Богдан Богданович готовиться к старту сезона НБА, несмотря на травму.
«В прошлом сезоне я не был полностью здоров. Все время мешали мелкие травмы. Сначала нужно было разобраться с ними. Потом я начал готовиться к сборной – присоединился к команде, был в отличной форме, но… К сожалению, случилась травма.
Было действительно тяжело покидать расположение команды. Для капитана это очень трудное решение. Они отнеслись с пониманием: скоро начинается сезон, времени восстановиться не хватит, и позволили мне покинуть турнир.
Жаль, что пришлось оставить сборную. Хотелось бы начать сезон полностью здоровым, полным энергии и с чувством выполненного долга.
Но я до сих пор верю: останься я здоровым – у нас были бы большие шансы на золото. Но что есть, то есть», – признался 33-летний баскетболист «Клипперс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
