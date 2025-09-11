Светислав Пешич: «Иногда вместо бросковой практики ребята шли в храм на молитву»

Главный тренер Сербии рассказал о необычных привычках игроков на Евробаскете.

В интервью SportKlub Светислав Пешич, прокомментировал поведение трех игроков, которые стали активно использовать веру для ментальной подготовки к играм.

«Я тренировал игроков всех религий, знаю этих ребят досконально, и был немного поражен, насколько далеко это зашло. Иногда вместо бросковой практики ребята шли в церковь на молитву.

Кроме того, они отказываются от мяса, а им нужна энергия…», – добавил 76-летний специалист.