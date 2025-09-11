Светислав Пешич: «Иногда вместо бросковой практики ребята шли в храм на молитву»
Главный тренер Сербии рассказал о необычных привычках игроков на Евробаскете.
В интервью SportKlub Светислав Пешич, прокомментировал поведение трех игроков, которые стали активно использовать веру для ментальной подготовки к играм.
«Я тренировал игроков всех религий, знаю этих ребят досконально, и был немного поражен, насколько далеко это зашло. Иногда вместо бросковой практики ребята шли в церковь на молитву.
Кроме того, они отказываются от мяса, а им нужна энергия…», – добавил 76-летний специалист.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: SportKlub
